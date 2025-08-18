Скидки
ФИФА намерена расширить формат КЧМ и сократить матчи сборных — The Guardian

Аудио-версия:
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменить формат Клубного чемпионата мира. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По информации источника, в проекте ФИФА — переход к проведению турнира раз в два года с 2029 года вместо нынешнего четырёхлетнего цикла и расширение числа участников с 32 до 48 команд. Чтобы не допустить снижения уровня соревнований, обсуждается допуск более двух клубов от одной страны.

Утверждается, что поскольку международный календарь уже перегружен, увеличение продолжительности турнира планируют компенсировать за счёт отмены товарищеских матчей и июньских турниров национальных сборных, что потребует от УЕФА корректировки календаря Лиги наций.

Напомним, летом 2025 года в США прошёл клубный чемпионат мира в новом формате с 32 командами. В финале соревнований английский «Челси» обыграл французский «ПСЖ» со счётом 3:0.

