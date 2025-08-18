Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»

Орлов высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможности отставки главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В своём последнем матче «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 2:2.

«Если питерцы не обыграют дома махачкалинское «Динамо», встанет ли вопрос о доверии Семаку? Не знаю… Все покажет только предстоящий матч. Но, думаю, никто на прежние заслуги Сергея Богданыча уже смотреть не будет. Титулы, мне кажется, за него не сработают. Да и потом: в прошлом сезоне он вообще-то уже чемпионом не был. Посмотрим», — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

На данный момент «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. За пять туров команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Материалы по теме
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Эксклюзив
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android