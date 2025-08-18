Орлов высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможности отставки главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В своём последнем матче «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 2:2.

«Если питерцы не обыграют дома махачкалинское «Динамо», встанет ли вопрос о доверии Семаку? Не знаю… Все покажет только предстоящий матч. Но, думаю, никто на прежние заслуги Сергея Богданыча уже смотреть не будет. Титулы, мне кажется, за него не сработают. Да и потом: в прошлом сезоне он вообще-то уже чемпионом не был. Посмотрим», — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

На данный момент «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. За пять туров команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.