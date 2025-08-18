«Помните такой старый мем?» Радимов отреагировал на исход матча «Краснодар» — «Сочи»

Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Владислав Радимов поделился мыслями о результате матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, где чемпион России «Краснодар» на своём поле разгромил новичка сезона-2025/2026 «Сочи» со счётом 5:1.

«Помните такой старый мем? Тренер говорит: «Пятый и шестой голы в наши ворота были забиты с нарушениями правил, это сломало ход игры». Вот здесь то же самое. Игра шла в одни ворота. Весь матч. Гол «Краснодара» был делом времени. «Краснодар» намного сильнее. Это было очевидно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «быки» занимают второе место после «Локомотива» в текущем розыгрыше чемпионата России. В активе подопечных Мурада Мусаева 12 очков из 15 возможных. «Сочи» располагается на предпоследнем 15-м месте. На счету команды Роберта Морено одно очко.