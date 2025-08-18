Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Помните такой старый мем?» Радимов отреагировал на исход матча «Краснодар» — «Сочи»

«Помните такой старый мем?» Радимов отреагировал на исход матча «Краснодар» — «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Владислав Радимов поделился мыслями о результате матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, где чемпион России «Краснодар» на своём поле разгромил новичка сезона-2025/2026 «Сочи» со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

«Помните такой старый мем? Тренер говорит: «Пятый и шестой голы в наши ворота были забиты с нарушениями правил, это сломало ход игры». Вот здесь то же самое. Игра шла в одни ворота. Весь матч. Гол «Краснодара» был делом времени. «Краснодар» намного сильнее. Это было очевидно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «быки» занимают второе место после «Локомотива» в текущем розыгрыше чемпионата России. В активе подопечных Мурада Мусаева 12 очков из 15 возможных. «Сочи» располагается на предпоследнем 15-м месте. На счету команды Роберта Морено одно очко.

Материалы по теме
«Не сработало». Аршавин — о желании «Динамо» выиграть РПЛ с Карпиным после Лички
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android