«Не надо сейчас так говорить». Сперцян — на вопрос о «чемпионской» игре «Краснодара»

Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос журналистов о том, является ли игра «быков» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» «чемпионской». Напомним, матч завершился разгромной домашней победой «южан» — 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

«Чемпионская ли игра у «Краснодара»? Не надо сейчас так говорить наперёд. Мы должны от игры к игре идти. Опять‑таки, повторюсь, я это часто говорю, — должны работать скромно. Каждая игра достаточно тяжёлая, у нас чемпионат непредсказуемый, поэтому на каждую игру должен быть боевой настрой, дисциплина и характер. Мы это показали и заработали очки, по‑другому никак», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» находятся на второй строчке в текущем розыгрыше чемпионата России, уступая только «Локомотиву». У команды под руководством Мурада Мусаева 12 очков из 15 возможных.

