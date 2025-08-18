«Не надо сейчас так говорить». Сперцян — на вопрос о «чемпионской» игре «Краснодара»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос журналистов о том, является ли игра «быков» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» «чемпионской». Напомним, матч завершился разгромной домашней победой «южан» — 5:1.

«Чемпионская ли игра у «Краснодара»? Не надо сейчас так говорить наперёд. Мы должны от игры к игре идти. Опять‑таки, повторюсь, я это часто говорю, — должны работать скромно. Каждая игра достаточно тяжёлая, у нас чемпионат непредсказуемый, поэтому на каждую игру должен быть боевой настрой, дисциплина и характер. Мы это показали и заработали очки, по‑другому никак», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» находятся на второй строчке в текущем розыгрыше чемпионата России, уступая только «Локомотиву». У команды под руководством Мурада Мусаева 12 очков из 15 возможных.