Тренер «Динамо» Карпин объяснил замену Зайнутдинова в перерыве матча с ЦСКА
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о замене защитника Бактиёра Зайнутдинова в перерыве матча пятого тура чемпионата России с ЦСКА (1:3). Вместо Зайнутдинова на поле вышел Дмитрий Скопинцев.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
— Зайнутдинов ушел в перерыве. Что не удовлетворило?
— Попросил замену, почувствовал недомогание, не то что недомогание, повреждение, наверное, есть, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
«Динамо» набрало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, в свою очередь, записал в свой актив 11 очков и поднялся на вторую строчку.
В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Акроном». Матчи пройдут 23 и 24 августа соответственно.
