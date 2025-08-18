Скидки
«Бавария» обновила собственный рекорд по количеству побед в Суперкубке Германии

«Бавария» обновила собственный рекорд по количеству побед в Суперкубке Германии
«Бавария» в 2025 году завоевала Суперкубок Германии в 11-й раз в истории, что является национальным рекордом. В ночь с 16 на 17 августа мск чемпионы Бундеслиги в сезоне-2024/2025 мюнхенцы переиграли в выездном матче за трофей действующего обладателя Кубка Германии «Штутгарт» со счётом 2:1.

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18'     0:2 Диас – 77'     1:2 Левелинг – 90+3'    

Ранее «Бавария» выигрывала Суперкубок Германии в 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 и 2022 году.

Вторым клубом страны по количеству выигранных Суперкубков является дортмундская «Боруссия», в активе которой шесть таких трофеев (1989, 1995, 1996, 2013, 2014 и 2019). В тройку лучших с тремя Суперкубками входит также бременский «Вердер» (1988, 1993, 1994), ещё шесть клубов завоёвывали этот трофей по одному разу.

Видео: «Бавария» установила памятник Герду Мюллеру

