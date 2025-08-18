Появились новые подробности переговоров по продаже Эдерсона из «Ман Сити» в «Галатасарай»

«Манчестер Сити» не принял улучшенное предложение «Галатасарая» о трансфере голкипера «горожан» Эдерсона, сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.
Турецкий клуб предложил за 32-летнего бразильского футболиста около € 10 млн, однако англичане пока не приняли оффер, поскольку хотят получить за Эдерсона большую сумму. На данный момент клубы не достигли соглашения о трансфере.
Источник также сообщает, что, не смотря на разногласия между клубами, Эдерсон и «Галатасарай» полностью согласовали условия личного контракта футболиста. Бразилец хочет перейти к стамбульцам и готов пройти медосмотр.
В субботнем матче с «Вулверхэмптоном» Эдерсон в заявку «Манчестер Сити» не попал.
