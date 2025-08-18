Стали известны оценки Ильи Забарного в дебютной игре за «ПСЖ»

Украинский центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный сыграл в выездном матче первого тура Лиги 1 с «Нантом» (1:0), дебютировав за клуб. Позже — статистические порталы оценили его выступление.

За отведённое время на поле Забарный 71 раз коснулся мяча, отдал 61 точную передачу из 64 попыток (95%), выиграл два единоборства из четврёх (50%), совершил четыре оборонительных действия, включая один перехват и один вынос мяча, а также допустил пять потерь.

Статистический портал Sofascore поставил украинцу оценку 7,3 – это 4-я лучшая оценка в матче среди игроков обеих команд. WhoScored оценил игру защитника в 6,8 балла – это 5-я лучшая оценка среди игроков стартового состава обеих команд.

Напомним, Забарный провёл на поле весь матч.

