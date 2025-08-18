Скидки
Квеквескири высказался о победе над «Акроном»

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о первой победе своей команды в сезоне в чемпионате России. В выездном матче 5-го тура МИР РПЛ южноуральцы со счётом 2:1 переиграли на выезде тольяттинский «Акрон».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39'     1:1 Лончар – 59'     1:2 Гюрлюк – 85'    

– Первая победа в РПЛ случилась в 5-м туре. Хотя возможности добыть её были и до этого. Почему так?
– Это сложный вопрос. Вы же видите, что мы имеем моменты в каждом матче. Но это нам не помогает. Понятно, что реализацию надо повышать. Команды РПЛ не прощают такого – всегда находятся соперники, которые способны наказать. Плюс нам пока свойственны ошибки в простых ситуациях. Особенно сзади. Это тоже важный момент. Так что работать надо по всем направлениям, чтобы побед было больше.

– Ведь даже вчера моментов у вас было куда больше, чем голов.
– Это так.

– Как исправить ситуацию?
– На этот вопрос лучше ответит тренерский штаб. Понятно, что над таким нужно усердно работать. Голы просто так не приходят. Это качество нашего футбола, автоматизм, плюс индивидуальное мастерство, которое нужно проявлять, – сказал Квеквескири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Оренбург» в пяти матчах РПЛ набрал пять очков и занимает в турнирной таблице 11-е место, при равном количестве очков опережая по дополнительным показателям московские «Динамо» и «Спартак».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Оренбург» отправил футболку в космос в честь Дня космонавтики

