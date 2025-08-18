Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян может больше не сыграть за «Краснодар». «Саутгемптон» увеличил сумму оффера

Сперцян может больше не сыграть за «Краснодар». «Саутгемптон» увеличил сумму оффера
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон», сообщает Armenie Football.

По сведениям источника, вчерашний матч с «Сочи» мог стать для футболиста последним в составе «быков». Несмотря на предложения других клубов, входящих в гонку, «Саутгемптон» по-прежнему остаётся «явным фаворитом» на покупку Эдуарда Сперцяна, увеличив предложение до € 14 млн + бонусы.

Во вчерашнем матче с «Сочи» (5:1) Сперцян сделал дубль, а также отметился результативной передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу. Сам игрок в недавнем интервью назвал предложение от английского клуба «серьёзным».

Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх

Материалы по теме
Интересные сделки в АПЛ, новое предложение по Сперцяну. Трансферы и слухи дня
Интересные сделки в АПЛ, новое предложение по Сперцяну. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android