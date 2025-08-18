Сперцян может больше не сыграть за «Краснодар». «Саутгемптон» увеличил сумму оффера

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон», сообщает Armenie Football.
По сведениям источника, вчерашний матч с «Сочи» мог стать для футболиста последним в составе «быков». Несмотря на предложения других клубов, входящих в гонку, «Саутгемптон» по-прежнему остаётся «явным фаворитом» на покупку Эдуарда Сперцяна, увеличив предложение до € 14 млн + бонусы.
Во вчерашнем матче с «Сочи» (5:1) Сперцян сделал дубль, а также отметился результативной передачей.
Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу. Сам игрок в недавнем интервью назвал предложение от английского клуба «серьёзным».
Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх
