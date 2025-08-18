Ираклий Квеквескири: молодые должны цепляться за возможность играть в РПЛ

Защитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос о резонансном видео с его участием, где в раздевалке клуба он наставляет молодых футболистов.

– Не могу не спросить про видео с вами, которое появилось в соцсетях «Оренбурга» после поражения от «Балтики» и вызвало резонанс. Оно помогло команде?

– Важно – я не говорил, как правильно играть. Я говорил, как нужно использовать свой шанс в жизни. И лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих. Футбольная карьера в целом трудная штука. Да и карьера в других специальностях. Вот вы журналист. Сегодня вы можете работать в одном месте, а завтра в другом. Так же и в футболе. Кому-то везёт, и он сразу забирается в РПЛ, но не осознаёт, что это большой шанс. Когда он даётся, его нужно использовать. Больше работать.

Надеюсь, я смог донести эту мысль до наших молодых игроков. Они должны цепляться за такую возможность, которой больше может и не быть. Ведь, как уже говорил, в карьере всякое бывает. И между падением и взлётом не такое большое расстояние. Повторю, мои слова не касались игры. Они были, скорее, про ситуацию, в которой мы оказались.

– Сегодня в «Оренбурге» собралась команда, которая понимает, в какой ситуации она оказались?

– Думаю, глобально понимает. Но каждому в голову не залезешь. Молодые могут считать, что таких шансов проявить себя в РПЛ будет много. Это ложь. Но они так считают только в силу возраста. Повезёт единицам. И то для этого должно многое совпасть. Большого количества шансов на таком уровне никто и никогда не даёт. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Так что единственный выход – серьёзно относиться к возможности, которая представилась. И использовать каждую минуту на поле. Мы в непростой ситуации. Это факт. Мы готовились к ФНЛ, а играем в РПЛ. Главное, чтобы большинство ребят правильно поняли мою мысль. И услышали её. Тогда, уверен, мы все вместе будем добиваться позитивного результата, – сказал Квеквескири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

