«Я просто счастлив». Квеквескири объяснил, почему выбрал «Оренбург»

Защитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос о том, почему решил перейти в команду.

– Вы в «Оренбурге» два месяца. Довольны этим выбором?

– Всё великолепно. В жизни всё не просто так случается. Мне грех жаловаться. Если честно, я просто счастлив. Я очень люблю футбол. А когда получается играть в него на уровне РПЛ – это нереальные эмоции. Спасибо руководству, тренерскому штабу за возможность. Я очень рад, что люди смотрят не на мой возраст, а на то, что я показываю на поле, – сказал Квеквескири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, до перехода в «Оренбург» футболист выступал за воронежский «Факел».

