«У нас нет никаких сложностей. Есть ротация». Хавбек «Оренбурга» — о проблемах в атаке

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири прокомментировал ситуацию с составом команды в нападении.

– В игре с «Акроном» травму получил нападающий Максим Савельев. Клуб продал Саида Сахархизана, но подписал Алешандре Жесуса, который вчера раздавал автографы. Есть ли у команды сложности именно с центральным нападающим?

– У нас нет никаких сложностей. Это сто процентов. Есть вариации состава, ротация. У нас прекрасные футболисты, которых использует главный тренер. Надеюсь, с Савельевым всё в порядке. Там, на первый взгляд, небольшая гематома. Надеюсь, вскоре он вернётся, – сказал Квеквескири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Оренбург» в пяти матчах РПЛ набрал пять очков и занимает в турнирной таблице 11-е место, при равном количестве очков опережая по дополнительным показателям московские «Динамо» и «Спартак».

Видео: «Оренбург» отправил футболку в космос в честь Дня космонавтики