Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У нас нет никаких сложностей. Есть ротация». Хавбек «Оренбурга» — о проблемах в атаке

«У нас нет никаких сложностей. Есть ротация». Хавбек «Оренбурга» — о проблемах в атаке
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири прокомментировал ситуацию с составом команды в нападении.

– В игре с «Акроном» травму получил нападающий Максим Савельев. Клуб продал Саида Сахархизана, но подписал Алешандре Жесуса, который вчера раздавал автографы. Есть ли у команды сложности именно с центральным нападающим?
– У нас нет никаких сложностей. Это сто процентов. Есть вариации состава, ротация. У нас прекрасные футболисты, которых использует главный тренер. Надеюсь, с Савельевым всё в порядке. Там, на первый взгляд, небольшая гематома. Надеюсь, вскоре он вернётся, – сказал Квеквескири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Оренбург» в пяти матчах РПЛ набрал пять очков и занимает в турнирной таблице 11-е место, при равном количестве очков опережая по дополнительным показателям московские «Динамо» и «Спартак».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Оренбург» отправил футболку в космос в честь Дня космонавтики

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android