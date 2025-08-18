Скидки
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии — Arménie Football

Комментарии

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался от крупного предложения от неназванного клуба из Саудовской Аравии, сообщает Arménie Football.

По сведениям источника, один из саудовских клубов сделал полузащитнику крупное предложение, однако Эдуард его отклонил и намерен продолжить свою карьеру в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что вчерашний матч с «Сочи» мог стать для футболиста последним в составе «быков». Несмотря на предложения других клубов, входящих в гонку, «Саутгемптон» по-прежнему остаётся «явным фаворитом» на покупку Эдуарда Сперцяна, увеличив предложение до € 14 млн + бонусы.

Карпин в «Динамо». Сперцян и Европа. Траты «Спартака». ПЛН #90

