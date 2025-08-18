Скидки
Забарный и Сафонов подружились в «ПСЖ» и летели рядом на матч Суперкубка — Paris No Limit

Медиа Paris No Limit, которое специализируется на эксклюзивах про «Пари Сен-Жермен», сообщило подробности взаимоотношений украинца Ильи Забарного и россиянина Матвея Сафонова в клубе.

По сведениям источника, игроки стали хорошими друзьями в раздевалке. Отмечается, что Матвей и Илья летели на соседних местах на матч за Суперкубок УЕФА.

Стоит отметить, что на медиа, распространившее эту информацию, в одной из соцсетей подписаны целый ряд звёздных бывших и нынешних футболистов парижан, таких как Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма, Мауро Икарди, Килиан Мбаппе, Серхио Рамос, Анхель Ди Мария, Марко Верратти, а также известный во всём мире инсайдер Фабрицио Романо.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

