«Бавария» впервые в XXI веке выиграла Суперкубок Германии без Мюллера в составе

Победа «Баварии» в Суперкубке Германии — 2025 стала первой для мюнхенцев в этом турнире в XXI веке без участия нападающего Томаса Мюллера. В ночь с 16 на 17 августа мск чемпион Бундеслиги в сезоне-2024/2025 «Бавария» переиграла в выездном матче за трофей действующего обладателя Кубка Германии «Штутгарт» со счётом 2:1.

В августе 2025 года 35-летний Томас Мюллер перешёл в канадский клуб североамериканской МЛС «Ванкувер Уайткэпс», до этого в течение всей своей карьеры с 2007 года форвард выступал за «Баварию». Ранее в XXI веке мюнхенцы выигрывали национальный Суперкубок в 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 и 2022 году при участии Мюллера.

Ещё два Суперкубка Германии «Бавария» завоевала в XX веке — в 1987 и 1990 году.

Видео: Пост Томаса Мюллера по случаю ухода из «Баварии»