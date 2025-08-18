Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» впервые в XXI веке выиграла Суперкубок Германии без Мюллера в составе

«Бавария» впервые в XXI веке выиграла Суперкубок Германии без Мюллера в составе
Аудио-версия:
Комментарии

Победа «Баварии» в Суперкубке Германии — 2025 стала первой для мюнхенцев в этом турнире в XXI веке без участия нападающего Томаса Мюллера. В ночь с 16 на 17 августа мск чемпион Бундеслиги в сезоне-2024/2025 «Бавария» переиграла в выездном матче за трофей действующего обладателя Кубка Германии «Штутгарт» со счётом 2:1.

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18'     0:2 Диас – 77'     1:2 Левелинг – 90+3'    

В августе 2025 года 35-летний Томас Мюллер перешёл в канадский клуб североамериканской МЛС «Ванкувер Уайткэпс», до этого в течение всей своей карьеры с 2007 года форвард выступал за «Баварию». Ранее в XXI веке мюнхенцы выигрывали национальный Суперкубок в 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 и 2022 году при участии Мюллера.

Ещё два Суперкубка Германии «Бавария» завоевала в XX веке — в 1987 и 1990 году.

Видео: Пост Томаса Мюллера по случаю ухода из «Баварии»

Материалы по теме
«Бавария» обновила собственный рекорд по количеству побед в Суперкубке Германии
«Бавария» переиграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android