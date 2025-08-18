Arménie Football назвал ещё 2 европейских клуба, претендующих на Сперцяна, и суммы офферов

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, помимо «Саутгемптона», заинтересовал ещё два европейских клуба, сообщает Arménie Football.

По данным источника, футболист был проинформирован о том, что «Краснодар» получил ещё два предложения по трансферу игрока: от «Порту», предложившего € 10 млн + своего футболиста на обмен, а также от «Ланса», чей оффер составил € 12 млн + бонусы.

Во вчерашнем матче с «Сочи» (5:1) Сперцян сделал дубль, а также отметился результативной передачей. В текущем сезоне РПЛ на его счету три гола и четыре ассиста в пяти матчах за клуб.

