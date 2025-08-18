Скидки
«Хватит разговоров». Тони Кроос назвал лучшего вратаря в истории футбола

Комментарии

Легенда мадридского «Реала», бывший немецкий полузащитник Тони Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола.

«Я не думаю, что есть другой вариант, кроме Ману Нойера. У меня было несколько тренировок с Оливером Каном. Но хватит разговоров… Для меня Нойер – лучший вратарь всех времён. Точка», – приводит слова Крооса Give me Sport.

Нойер выступал за сборную Германии в период с 2009 по 2024 год. В его активе 124 матча, 118 пропущенных голов и 51 встреча «на ноль». На клубном уроне Нойер выступает с 2011 года за «Баварию». До перехода в стан мюнхенцев он защищал ворота «Шальке-04», воспитанником которого является.

Кроос («Реал Мадрид») исполняет кручëный дальний удар

