ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 19 матчей

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 19 матчей
Московский ЦСКА продлил до 19 матчей серию без поражений в Мир Российской Премьер-Лиге, которая тянется с середины прошлого сезона. В выездном дерби со столичным «Динамо» в игре 5-го тура чемпионата России красно-синие оформили победу со счётом 3:1. В 19 последних матчах РПЛ в активе ЦСКА 12 побед и семь ничьих.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

Последнее на текущий момент поражение в национальном первенстве армейцы потерпели 23 ноября 2024 года, уступив на своём поле «Ростову» (1:2) в домашнем матче 16-го тура РПЛ-2024/2025. После этого ЦСКА проигрывал в официальных встречах только в Фонбет Кубке России — «Зениту» в первом матче финала Пути РПЛ в апреле 2025 года (0:2) и «Акрону» в серии пенальти в выездной игре 2-го тура группового этапа 12 августа (1:1, пен. 4:5).

Рекордная беспроигрышная серия в РПЛ составляет 27 матчей и была оформлена «Локомотивом» в 2004 и 2005 годах (18 побед, девять ничьих).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

