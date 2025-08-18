ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 19 матчей

Московский ЦСКА продлил до 19 матчей серию без поражений в Мир Российской Премьер-Лиге, которая тянется с середины прошлого сезона. В выездном дерби со столичным «Динамо» в игре 5-го тура чемпионата России красно-синие оформили победу со счётом 3:1. В 19 последних матчах РПЛ в активе ЦСКА 12 побед и семь ничьих.

Последнее на текущий момент поражение в национальном первенстве армейцы потерпели 23 ноября 2024 года, уступив на своём поле «Ростову» (1:2) в домашнем матче 16-го тура РПЛ-2024/2025. После этого ЦСКА проигрывал в официальных встречах только в Фонбет Кубке России — «Зениту» в первом матче финала Пути РПЛ в апреле 2025 года (0:2) и «Акрону» в серии пенальти в выездной игре 2-го тура группового этапа 12 августа (1:1, пен. 4:5).

Рекордная беспроигрышная серия в РПЛ составляет 27 матчей и была оформлена «Локомотивом» в 2004 и 2005 годах (18 побед, девять ничьих).

