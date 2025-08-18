«Краснодар» разгромил «Сочи» в РПЛ, Швёнтек победила Рыбакину. Главное к утру

В 5-м туре РПЛ «Краснодар» с дублем Эдуарда Сперцяна разгромил на своём поле «Сочи», польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал турнира в Цинциннати, одолев представительницу Казахстана Елену Рыбакину, «Пари Сен-Жермен» обыграл «Нант» на старте французской Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня