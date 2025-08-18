Скидки
Главная Футбол Новости

18 августа главные новости спорта, футбол, теннис, РПЛ, Цинциннати, Ла Лига

«Краснодар» разгромил «Сочи» в РПЛ, Швёнтек победила Рыбакину. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

В 5-м туре РПЛ «Краснодар» с дублем Эдуарда Сперцяна разгромил на своём поле «Сочи», польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал турнира в Цинциннати, одолев представительницу Казахстана Елену Рыбакину, «Пари Сен-Жермен» обыграл «Нант» на старте французской Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ со счётом 5:1, Сперцян оформил дубль.
  2. Ига Швёнтек победила Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати.
  3. «ПСЖ» стартовал с минимальной победы над «Нантом» в новом сезоне Лиги 1.
  4. Сперцян может больше не сыграть за «Краснодар». «Саутгемптон» увеличил сумму оффера.
  5. Забарный и Сафонов подружились в «ПСЖ» и летели рядом на матч Суперкубка — Paris No Limit.
  6. Вероника Кудерметова в борьбе уступила Паолини в полуфинале «тысячника» в Цинциннати.
  7. Панова в паре с Го проиграла в финале турнира в Цинциннати.
  8. «Атлетик» переиграл «Севилью» в 1-м туре Ла Лиги.
  9. «Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче 1-го тура Ла Лиги, забив первым.
  10. Орлов высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита».

Главные новости дня

Топ-события понедельника: Синнер против Алькараса, РПЛ, АПЛ и предсезонка клубов КХЛ
