«Краснодар» разгромил «Сочи» в РПЛ, Швёнтек победила Рыбакину. Главное к утру
В 5-м туре РПЛ «Краснодар» с дублем Эдуарда Сперцяна разгромил на своём поле «Сочи», польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал турнира в Цинциннати, одолев представительницу Казахстана Елену Рыбакину, «Пари Сен-Жермен» обыграл «Нант» на старте французской Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ со счётом 5:1, Сперцян оформил дубль.
- Ига Швёнтек победила Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати.
- «ПСЖ» стартовал с минимальной победы над «Нантом» в новом сезоне Лиги 1.
- Сперцян может больше не сыграть за «Краснодар». «Саутгемптон» увеличил сумму оффера.
- Забарный и Сафонов подружились в «ПСЖ» и летели рядом на матч Суперкубка — Paris No Limit.
- Вероника Кудерметова в борьбе уступила Паолини в полуфинале «тысячника» в Цинциннати.
- Панова в паре с Го проиграла в финале турнира в Цинциннати.
- «Атлетик» переиграл «Севилью» в 1-м туре Ла Лиги.
- «Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче 1-го тура Ла Лиги, забив первым.
- Орлов высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита».
