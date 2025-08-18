Скидки
Гендиректор «Динамо» Пивоваров назвал положительные моменты в игре команды

Аудио-версия:
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров выделил положительные моменты в домашнем матче 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, в котором бело-голубые потерпели поражение со счётом 1:3.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Положительные моменты в игре «Динамо» — то, что команда не бросила играть, а собралась и вышла биться с ЦСКА на второй тайм. Создали много моментов. Мы это оцениваем положительно. Да, не удалось добиться результата, поскольку отставание в счёте было значительным к тому моменту», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После первого тайма матча с ЦСКА «Динамо» уступало со счётом 0:3, пропустив от Матеуса Алвеса, Милана Гаича и Матвея Кисляка. На 50-й минуте Денис Макаров сократил отставание бело-голубых, установив итоговый результат.

Видео: «Динамо» сделало подарок директору «Аль-Насра»

