Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» более чем в два раза превзошло ЦСКА по ударам в проигранном матче

«Динамо» более чем в два раза превзошло ЦСКА по ударам в проигранном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал статистику матча 5-го тура Мир РПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА (1:3), который прошёл 17 августа на столичной «ВТБ Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

Бело-голубые незначительно превзошли красно-синих по показателю ожидаемых голов xG — 2,15 против 1,87. ЦСКА создал у ворот «Динамо» девять голевых моментов против шести в исполнении команды Валерия Карпина, однако хозяева поля нанесли 23 удара по воротам (восемь в створ), в то время как армейцы — 10 ударов (шесть в створ). При этом динамовцы владели мячом 60% времени, подопечные Фабио Челестини — 40%.

ЦСКА с 11 очками в пяти матчах занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, «Динамо» при пяти набранных очках — 12-е место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров назвал положительные моменты в игре команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android