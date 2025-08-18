«Динамо» более чем в два раза превзошло ЦСКА по ударам в проигранном матче

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал статистику матча 5-го тура Мир РПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА (1:3), который прошёл 17 августа на столичной «ВТБ Арене».

Бело-голубые незначительно превзошли красно-синих по показателю ожидаемых голов xG — 2,15 против 1,87. ЦСКА создал у ворот «Динамо» девять голевых моментов против шести в исполнении команды Валерия Карпина, однако хозяева поля нанесли 23 удара по воротам (восемь в створ), в то время как армейцы — 10 ударов (шесть в створ). При этом динамовцы владели мячом 60% времени, подопечные Фабио Челестини — 40%.

ЦСКА с 11 очками в пяти матчах занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, «Динамо» при пяти набранных очках — 12-е место.

Видео: Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА