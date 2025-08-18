Скидки
В ЦСКА рассказали об успешном прохождении медосмотра Ди Лучано и Жоао Виктором

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопросы о возможных новичках красно-синих.

— Успешно ли прошли медосмотр Ди Лучано и Жоао Виктор?
— Успешно.

— ЦСКА может приобрести нападающего «Фиорентины» Бельтрана. Соответствует ли эта информация действительности?
— Мы всегда исходим из того, что комментируем своих футболистов. В данном случае мы делаем шаг навстречу болельщикам. Глупо отрицать, когда все встречают футболистов в аэропорту, поэтому мы подтверждаем наличие успешного медобследования и финализацию сделок. Но тех, кого в аэропорту не встречают, мы комментировать не хотим. Работа скаутской службы применительно к атаке ведётся, — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

17 августа ЦСКА обыграл на выезде московское «Динамо» в матче 5-го тура МИр РПЛ со счётом 3:1, забитыми мячами в составе армейцев отметились новичок команды атакующий хавбек Матеус Алвес, защитник Милан Гаич и опорный полузащитник Матвей Кисляк.

Видео: Защитник ЦСКА Мойзес заплакал во время интервью

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 19 матчей
