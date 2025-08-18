Скидки
Григорян: игроки «Динамо» пока не могут понять требования Карпина

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о проблемах в игре московского «Динамо» после поражения бело-голубых в домашнем дерби с ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Динамо» очень сильно потеряло в атакующих действиях по сравнению с прошлым сезоном. Наверное, игроки пока не могут понять требования Карпина. Это сильно отражается на комбинациях. «Динамо» стало очень предсказуемой командой, а ведь раньше лидировало по забитым голам именно за счёт непредсказуемых действий. Есть явные проблемы при выходе из обороны в атаку», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

После первого тайма матча с ЦСКА «Динамо» уступало со счётом 0:3, пропустив от Матеуса Алвеса, Милана Гаича и Матвея Кисляка. На 50-й минуте Денис Макаров сократил отставание бело-голубых, установив итоговый результат.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?

