Хавбек «Оренбурга» высказался о целях команды на сезон

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2025/2026.

– Задачи «Оренбурга» на этот сезон – они какие?
– Всё очень просто. Главное – стать единым целым. И понять, что мы способны обыграть любого. Посмотрите, что сейчас происходит в РПЛ. Думаю, что нам всё это под силу. Понятно, что мы стремимся играть и побеждать в каждом матче. Для этого нужно иметь внутреннюю уверенность. Такие матчи, как вчера, этому способствуют. Важно: когда я имел в виду единое целое – я говорил в том числе про болельщиков. Вчера они были на стадионе. Рассчитываю увидеть их же и на домашних матчах. Чтобы двенадцатый игрок стал настоящим двенадцатым. И в тяжёлые моменты поддерживал нас.

– Состав «Оренбурга» сильно обновился. Атмосфера внутри – она единая?
– Визуально да. Но время всё покажет. Надеюсь, мы на правильном пути. Главное – слышать друг друга и уважать. Думаю, мы идём к этому. Если всё будет нормально, то и результат будет. Я на это очень рассчитываю, – сказал Квеквескири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Оренбург» в пяти матчах Мир РПЛ набрал пять очков и занимает в турнирной таблице 11-е место, при равном количестве очков опережая по дополнительным показателям московские «Динамо» и «Спартак».

