«Арсенал» забил «Манчестер Юнайтед» в 10-м матче подряд

Лондонский «Арсенал» продлил до 10 матчей результативную серию в очных встречах с «МЮ» во всех турнирах. 17 августа в выездном матче 1-го тура английской Премьер-лиги «канониры» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 благодаря голу защитника Риккардо Калафьори на 13-й минуте игры.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

Последний официальный матч между «Арсеналом» и «МЮ», в котором лондонцы не смогли поразить ворота соперника, состоялся 30 января 2021 года, когда в домашней для «пушкарей» игре 21-го тура АПЛ-2020/2021 была зафиксирована ничья 0:0. После этого «канониры» неизменно забивали манкунианцам — трижды по три гола, дважды по два и пять раз по одному мячу.

На этом отрезке было зафиксировано шесть побед «Арсенала», две победы «МЮ», одна ничья и одна победа «красных дьяволов» по пенальти в Кубке Англии.

Видео: Робби Уильямс затроллил «Арсенал» во время своего выступления

