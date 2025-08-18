Скидки
Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о семи пропущенных мячах в последних двух матчах

Генеральный директор московсокго «Динамо» Павел Пивоваров высказался о семи пропущенных мячах в последних двух матчах команды. Сейчас бело-голубых возглавляет Валерий Карпин. Под его руководством «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Семь пропущенных мячей в последних двух матчах — плохо. Самое главное, что большая часть этих мячей, по сути, были «привозами» от своих же футболистов», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Карпин совмещает посты главного тренера «Динамо» и сборной России по футболу.

