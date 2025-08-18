Квеквескири — о составе «Оренбурга»: стоимость «Лестера» же никто не спрашивал?

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о малой оценочной стоимости состава южноуральского клуба по сравнению с другими командами Мир Российской Премьер-Лиги.

– По составу «Оренбург» оценивается ниже других клубов РПЛ (по данным Transfermarkt – € 12,8 млн, это последнее место в лиге. – Прим. «Чемпионата»). Как добиваться результата?

– Стоимость «Лестера» же никто не спрашивал? И какого результата они добились? Думаю, это исчерпывающий ответ, – сказал Квеквескири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2015/2016 АПЛ чемпионом Англии сенсационно стал «Лестер Сити», которому до начала чемпионата предсказывали роль одного из аутсайдеров.

«Оренбург» в пяти матчах РПЛ набрал пять очков и занимает в турнирной таблице 11-е место, при равном количестве очков опережая по дополнительным показателям московские «Динамо» и «Спартак».

Видео: «Лестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря голам Мэддисона и Варди