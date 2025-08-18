«Я ошибся». Комментатор Боярский извинился за свои слова о женщинах-арбитрах на кухне

Комментатор Александр Боярский извинился свои слова о женщинах-арбитрах. Во время трансляции матча ЮФЛ «Родина» — «Зенит» журналист заявил, что недоволен качеством работы женщин-арбитров, призвав их «рожать детей и заниматься своими делами на кухне». Пресс-служба «Родины» сообщила, что отстранит комментатора от работы.

«Я ошибся. Вчера я совершил ошибку, в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и её коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был неправ и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора.

Приношу также извинения футбольному клубу и академии «Родина», с которыми сотрудничал. Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки — это украшение футбола. Ещё раз хочу извиниться перед Ариной», — написал Боярский в своём телеграм-канале.

Александр Боярский — футбольный комментатор, в журналистике работает более 15 лет. Известен как соведущий Александра Бубнова на «Спортбоксе» и «Спорт ФМ». С лета 2024 года Боярский комментировал игры академии «Родины».