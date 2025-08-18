Скидки
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 18 августа

Сегодня, 18 августа, состоится один матч 5-го тура Pari Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 18 августа (время московское):

19:30. «Торпедо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды по 15 набранных очков после пяти игр. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», набравший 12 очков. На третьем месте располагается «КАМАЗ», набравший 10 очков. В зоне вылета расположились московское «Торпедо», у которого одно очко, а также красноярский «Енисей» (2) и «Черноморец» (2).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
