Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 18 августа

Сегодня, 18 августа, состоится последний матч в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 18 августа (время московское):

20:00. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала.

После четырёх туров чемпионата России первое место занимает «Локомотив», набравший 13 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 12 очками. Замыкает тройку лидеров московский ПФК ЦСКА с 11 очками в активе.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей, опередив на одно очко «Зенит».