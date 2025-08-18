Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 18 августа

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 18 августа
Комментарии

Сегодня, 18 августа, состоится последний матч в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 18 августа (время московское):

  • 20:00. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала.

После четырёх туров чемпионата России первое место занимает «Локомотив», набравший 13 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 12 очками. Замыкает тройку лидеров московский ПФК ЦСКА с 11 очками в активе.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей, опередив на одно очко «Зенит».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Топ-события понедельника: Синнер против Алькараса, РПЛ, АПЛ и предсезонка клубов КХЛ
Топ-события понедельника: Синнер против Алькараса, РПЛ, АПЛ и предсезонка клубов КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android