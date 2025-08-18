Мойзес: у Алвеса прекрасное будущее в ЦСКА — ему только 20. Я помогу всем, чем смогу

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о бразильском полузащитнике команды Матеусе Алвесе. В матче 5-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Алвес отметился голом и результативной передачей.

«Без всякого сомнения, ЦСКА заполучил очень хорошего игрока в лице Матеуса Алвеса. Это отличный трансфер! Парню всего 20 лет, это его первый год в профессиональном футболе, и мы уже отмечаем его великолепные качества. Он провёл замечательный матч с «Динамо», и такого мы от него ждём. Матеус ещё многому может научиться и дать команде ещё больше. У Алвеса намечается прекрасное будущее в ЦСКА и российском футболе.

В команде Алвес пользуется поддержкой всех партнёров. Как у меня, так и у других партнёров он может многому научиться. С учётом того, что я постарше, я помогу ему так, как только смогу. Но и я могу чему-то научиться у него. В жизни так и устроено —каждый учится у каждого», — сказал Мойзес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний Матеус Алвес провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.