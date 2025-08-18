Хавбек «Спартака» Жедсон установил рекорд этого сезона РПЛ по индексу РУСТАТ
Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш установил рекорд этого сезона Мир Российской Премьер-Лиги по индексу РУСТАТ (статистический показатель, который отражает качество игры игроков в конкретном матче) — 257. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале. Хавбек московской команды забил гол в ворота «Зенита» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
Напомним, игра между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоялась 16 августа. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Встреча закончилась вничью — 2:2.
По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
