Хавбек «Спартака» Жедсон установил рекорд этого сезона РПЛ по индексу РУСТАТ

Хавбек «Спартака» Жедсон установил рекорд этого сезона РПЛ по индексу РУСТАТ
Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш установил рекорд этого сезона Мир Российской Премьер-Лиги по индексу РУСТАТ (статистический показатель, который отражает качество игры игроков в конкретном матче) — 257. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале. Хавбек московской команды забил гол в ворота «Зенита» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

Напомним, игра между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоялась 16 августа. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Встреча закончилась вничью — 2:2.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Женская молодёжная команда «Зенита» обыграла «Спартак», дважды забив в добавленное время
