Хавбек «Спартака» Жедсон установил рекорд этого сезона РПЛ по индексу РУСТАТ

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш установил рекорд этого сезона Мир Российской Премьер-Лиги по индексу РУСТАТ (статистический показатель, который отражает качество игры игроков в конкретном матче) — 257. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале. Хавбек московской команды забил гол в ворота «Зенита» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.

Напомним, игра между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоялась 16 августа. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Встреча закончилась вничью — 2:2.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.