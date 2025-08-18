Бактиёр Зайнутдинов раскрыл, как проходит его адаптация в «Динамо»

Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов рассказал, как проходит его адаптация в столичном клубе. «Динамо» объявило о подписании контракта с 27-летним футболистом 28 июля. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

«Ребята приняли хорошо, это самое главное. Думаю, спустя неделю я уже адаптировался в команде. Помогали те ребята, которых я знал до перехода в «Динамо», – Даня Глебов, Максим Осипенко и Дима Скопинцев, с ними мы пересекались в «Ростове», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Напомним, ранее Бактиёр выступал за ЦСКА и «Бешикташ».