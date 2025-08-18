«ПСЖ» представил третью форму на сезон-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победитель Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» презентовал новый третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026. Экипировка была разработана партнёром парижан американским брендом Nike.

Фото: ФК «ПСЖ»

«Вдохновлённая культовым дизайном Total 90, определившим начало 2000-х, эта футболка предлагает современную интерпретацию. Благодаря яркой палитре, чётким линиям и обновлённому крою дизайн объединяет принципы прошлого и амбиции настоящего.

Презентация «Пари Сен-Жермен» и Nike прошла в рамках масштабного мероприятия. В месте, которое держалось в секрете до открытия, избранная группа болельщиков провела вечер вне времени, отмечая легендарную эпоху T90 — один из самых знаковых периодов в истории футбола, — когда смелость, непредсказуемость и стиль формировали игру.

В этой непринуждённой и аутентичной обстановке впервые была представлена долгожданная красная футболка, символизирующая сильную и неподвластную времени идентичность», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.