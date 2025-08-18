Скидки
«Всё может быстро закончиться». Гранат — о будущем Валерия Карпина в «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат порассуждал о будущем главного тренера бело-голубых Валерия Карпина. Накануне «Динамо» проиграло ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Пока у ЦСКА и «Динамо» индивидуальные ошибки и реализация на разных уровнях. Армейцы не допускают столько индивидуальных ошибок на своей половине поля и, соответственно, лучше реализуют свои моменты. В обеих командах хорошие футболисты, поэтому даже сложно сказать, в чём проблема у «Динамо». Что касается будущего Валерия Карпина в клубе, если команда продолжит в том же духе, всё может быстро закончиться», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Накануне, 17 августа, «Динамо» проиграло ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура РПЛ. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

