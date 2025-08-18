Скидки
В «Динамо» заявили, что могут применить дисциплинарные меры к Андрею Лунёву

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что в клубе рассмотрят эпизод с вратарём команды Андреем Лунёвым, произошедший во время матча 5-го тура с ЦСКА (1:3). Во время игры в трансляцию попали кадры, как голкипер, наблюдавший за игрой с трибуны, употребляет, предположительно, жевательный табак.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

— Во время матча попал эпизод с Лунёвым и жевательным табаком. Как вы смотрите на этот эпизод?
— Мы обязательно разберёмся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты, — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.

