Началась прямая трансляции игры «Црвена Звезда» — «Пафос» на странице Okko на «Чемпионате»

В 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Црвена Звезда» и «Пафос». Игра проходит на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

Прямая трансляция матча
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Перерыв
0 : 1
Пафос
Пафос, Кипр
0:1 Коррея – 1'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
