Владимир Гранат раскритиковал работу VAR и судейство в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался по итогам игры 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).
«Игра между «Спартаком» и «Зенитом» была неплохой, но мне не понравились судейские решения. Даже за мелкое касание в штрафной площади ставят пенальти, а в матче между «Динамо» и ЦСКА — нет. И мне не нравится протокол VAR. Как можно не просматривать вторую жёлтую карточку, которая практически как красная для Дугласа Сантоса? Судьи сами проворонили момент и своими действиями спровоцировали вторую жёлтую для игрока «Зенита».
Если брать сам футбол, «Зенит» должен быть удовлетворён результатом, ведь команда отыгралась в меньшинстве. А «Спартак» при хорошей игре, ведя в счёте и не реализовав пенальти, должен быть огорчён. Зато игра была хорошего качества. При таком матче ничья пойдёт на пользу обеим командам», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
