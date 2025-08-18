Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Гранат раскритиковал работу VAR и судейство в матче «Спартак» — «Зенит»

Владимир Гранат раскритиковал работу VAR и судейство в матче «Спартак» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался по итогам игры 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Игра между «Спартаком» и «Зенитом» была неплохой, но мне не понравились судейские решения. Даже за мелкое касание в штрафной площади ставят пенальти, а в матче между «Динамо» и ЦСКА — нет. И мне не нравится протокол VAR. Как можно не просматривать вторую жёлтую карточку, которая практически как красная для Дугласа Сантоса? Судьи сами проворонили момент и своими действиями спровоцировали вторую жёлтую для игрока «Зенита».

Если брать сам футбол, «Зенит» должен быть удовлетворён результатом, ведь команда отыгралась в меньшинстве. А «Спартак» при хорошей игре, ведя в счёте и не реализовав пенальти, должен быть огорчён. Зато игра была хорошего качества. При таком матче ничья пойдёт на пользу обеим командам», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Всё может быстро закончиться». Гранат — о будущем Валерия Карпина в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android