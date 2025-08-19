«Црвена Звезда» — «Пафос»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Црвена Звезда» (Сербия) и «Пафос» (Кипр). Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Црвена Звезда» встречалась с польским «Лехом». Сербская команда одержала победу со счётом 4:2 по сумме двух матчей. «Пафос» играл с киевским «Динамо». Кипрский клуб победил соперника со счётом 3:0 по результатам двух встреч.

