Црвена Звезда — Пафос: во сколько начало матча Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Црвена Звезда» — «Пафос»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Сегодня, 19 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Црвена Звезда» (Сербия) и «Пафос» (Кипр). Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Црвена Звезда» встречалась с польским «Лехом». Сербская команда одержала победу со счётом 4:2 по сумме двух матчей. «Пафос» играл с киевским «Динамо». Кипрский клуб победил соперника со счётом 3:0 по результатам двух встреч.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

