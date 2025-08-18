Скидки
Видеообзор матча 5-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов»

Видеообзор матча 5-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов»
Накануне состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Рубин» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Кабутов – 52'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте. Защитник казанцев Дмитрий Кабутов отличился после розыгрыша углового.

«Рубин» довёл количество набранных очков в сезоне до 10. После пяти сыгранных матчей подопечные Рашида Рахимова занимают четвёртое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка. «Ростов» с тремя очками в активе располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Главный тренер «Рубина» Рахимов высказался о победе над «Ростовом»
