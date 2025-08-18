Видеообзор матча 5-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов»

Накануне состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Рубин» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Видеообзор матча:

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте. Защитник казанцев Дмитрий Кабутов отличился после розыгрыша углового.

«Рубин» довёл количество набранных очков в сезоне до 10. После пяти сыгранных матчей подопечные Рашида Рахимова занимают четвёртое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка. «Ростов» с тремя очками в активе располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.