Бактиёр Зайнутдинов ответил, чем отличается российский футбол от турецкого

Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов рассказал, чем отличается российский футбол от турецкого. «Динамо» объявило о подписании контракта с 27-летним футболистом 28 июля. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Напомним, ранее Бактиёр выступал за ЦСКА и «Бешикташ».

— В чемпионате Турции какой вайб? Насколько он отличается от российского?
— Совсем другой. Там мусульманская страна, другая культура боления. На матчах можно увидеть даже младенцев, туда ходят семьями. То есть ты уже с рождения знаешь, за кого будешь болеть. В России же за последние три года многое изменилось, и первое, что бросилось в глаза, – это именно болельщики, — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.

