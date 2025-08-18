Томас Мюллер — о дебюте за «Ванкувер»: результат разочаровывает
Немецкий нападающий «Ванкувера» Томас Мюллер прокомментировал свой дебют за канадский клуб. Форвард впервые выступил за новый клуб в матче МЛС с «Динамо» Хьюстон (1:1). Мюллер провёл на поле 61 минуту, но не сумел отметиться результативными действиями.
США — Major League Soccer . МЛС
18 августа 2025, понедельник. 04:00 МСК
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Окончен
1 : 1
Хьюстон Динамо
Хьюстон
1:0 Уайт – 6' 1:1 Артур – 90+1'
Удаления: нет / Рэйнс – 90+7'
«Результат разочаровывает, если честно», — приводит слова Мюллера RMC Sport.
Мюллер выступал за «Баварию» с 2007 года, проведя 756 матчей во всех турнирах, забив 250 голов и отдав 276 результативных передач. В составе мюнхенского клуба он завоевал 33 трофея, включая две Лиги чемпионов, а также стал со сборной Германии чемпионом мира 2014 года. Соглашение Мюллера с «Ванкувером» рассчитано до конца сезона-2025 с опцией продления ещё на один год.
