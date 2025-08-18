Томас Мюллер — о дебюте за «Ванкувер»: результат разочаровывает

Немецкий нападающий «Ванкувера» Томас Мюллер прокомментировал свой дебют за канадский клуб. Форвард впервые выступил за новый клуб в матче МЛС с «Динамо» Хьюстон (1:1). Мюллер провёл на поле 61 минуту, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Результат разочаровывает, если честно», — приводит слова Мюллера RMC Sport.

Мюллер выступал за «Баварию» с 2007 года, проведя 756 матчей во всех турнирах, забив 250 голов и отдав 276 результативных передач. В составе мюнхенского клуба он завоевал 33 трофея, включая две Лиги чемпионов, а также стал со сборной Германии чемпионом мира 2014 года. Соглашение Мюллера с «Ванкувером» рассчитано до конца сезона-2025 с опцией продления ещё на один год.