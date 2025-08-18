Драматичный камбэк — в видеообзоре матча 5-го тура РПЛ «Акрон» — «Оренбург»
Накануне состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Матч завершился победой гостей — 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39' 1:1 Лончар – 59' 1:2 Гюрлюк – 85'
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
На 39-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар вывел свою команду вперёд. На 59-й минуте Лончар отправил мяч уже в собственные ворота, сделав счёт 1:1. Победу «Оренбургу» принёс гол турецкого нападающего Эмирджана Гюрлюка, забитый на 85-й минуте.
