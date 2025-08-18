Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Драматичный камбэк — в видеообзоре матча 5-го тура РПЛ «Акрон» — «Оренбург»

Драматичный камбэк — в видеообзоре матча 5-го тура РПЛ «Акрон» — «Оренбург»
Комментарии

Накануне состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Матч завершился победой гостей — 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39'     1:1 Лончар – 59'     1:2 Гюрлюк – 85'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

На 39-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар вывел свою команду вперёд. На 59-й минуте Лончар отправил мяч уже в собственные ворота, сделав счёт 1:1. Победу «Оренбургу» принёс гол турецкого нападающего Эмирджана Гюрлюка, забитый на 85-й минуте.

Календарь РПЛ
Таблица РПЛ
Материалы по теме
Первая победа «Оренбурга» — камбэк с «Акроном»! Лончар забил красиво своим и чужим. Видео
Первая победа «Оренбурга» — камбэк с «Акроном»! Лончар забил красиво своим и чужим. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android