Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев приглашён на заседание КДК РФС

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев будет наказан за оскорбления в адрес судей. Специалист позволил себе негативные высказывания после удаления в матче 5-го тура Второй лиги с «Тюменью» (1:2).

«КДК рассмотрит оскорбительное и неспортивное поведение главного тренера «Алании» Спартака Гогниева в адрес судейской бригады после удаления в матче с «Тюменью». Гогниев приглашён на заседание КДК РФС», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.