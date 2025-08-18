Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев приглашён на заседание КДК РФС
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев будет наказан за оскорбления в адрес судей. Специалист позволил себе негативные высказывания после удаления в матче 5-го тура Второй лиги с «Тюменью» (1:2).
Россия — Leon-Вторая лига А . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Тюмень
Тюмень
1:0 1:1 1:2
«КДК рассмотрит оскорбительное и неспортивное поведение главного тренера «Алании» Спартака Гогниева в адрес судейской бригады после удаления в матче с «Тюменью». Гогниев приглашён на заседание КДК РФС», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
