Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев приглашён на заседание КДК РФС

Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев будет наказан за оскорбления в адрес судей. Специалист позволил себе негативные высказывания после удаления в матче 5-го тура Второй лиги с «Тюменью» (1:2).

Россия — Leon-Вторая лига А . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Тюмень
Тюмень
1:0     1:1     1:2    

«КДК рассмотрит оскорбительное и неспортивное поведение главного тренера «Алании» Спартака Гогниева в адрес судейской бригады после удаления в матче с «Тюменью». Гогниев приглашён на заседание КДК РФС», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 18 августа
