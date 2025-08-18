КДК накажет тренера «Балтики» Талалаева за опоздание на послематчевое флеш-интервью
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет тренера «Балтики» Андрея Талалаева за опоздание на флеш-интервью после игры 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).
«КДК рассмотрит опоздание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на послематчевое флеш-интервью на 30 минут после игры с «Локомотивом», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Матч между «Балтикой» и «Локомотивом» состоялся в минувшую субботу, 16 августа. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и завершилась вничью со счётом 1:1.
