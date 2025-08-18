КДК РФС накажет Деяна Станковича за неучастие в пресс-конференции после матча с «Зенитом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович будет наказан за неучастие в пресс-конференции после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила 16 августа в Москве. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат — 1:1.

«КДК рассмотрит, что после матча «Спартак» — «Зенит» вместо главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в пресс-конференции участие принимал тренер Ненад Сакич», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.