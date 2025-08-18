Скидки
КДК рассмотрит скандирование фанатами «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита»

Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и «Зенита» во время матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Поклонники обоих клубов скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника. Игра завершилась вничью — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«КДК рассмотрит массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в адрес футбольного клуба «Зенит». Также будет рассмотрено массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Зенита», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

