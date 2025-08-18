КДК рассмотрит скандирование фанатами «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и «Зенита» во время матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Поклонники обоих клубов скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника. Игра завершилась вничью — 2:2.

«КДК рассмотрит массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в адрес футбольного клуба «Зенит». Также будет рассмотрено массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Зенита», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.