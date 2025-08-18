КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет самарские «Крылья Советов» за неподобающее поведение команды в матче с 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5' 2:0 Конате – 51' 3:0 Касинтура – 79' 3:1 Игнатенко – 85'
«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом» — шесть предупреждений у футболистов в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Матч между «Крыльями Советов» и «Ахматом» состоялся в минувшую субботу, 16 августа. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась победой домашней команды со счётом 3:1.
