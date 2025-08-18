Скидки
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом»

Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет самарские «Крылья Советов» за неподобающее поведение команды в матче с 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'     2:0 Конате – 51'     3:0 Касинтура – 79'     3:1 Игнатенко – 85'    

«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Крыльев Советов» в матче с «Ахматом» — шесть предупреждений у футболистов в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Крыльями Советов» и «Ахматом» состоялся в минувшую субботу, 16 августа. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась победой домашней команды со счётом 3:1.

Новости. Футбол
