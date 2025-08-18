Скидки
КДК накажет ЦСКА за оскорбления в адрес «Спартака» в матче КР с «Акроном»

Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет ЦСКА за оскорбления фанатов в адрес «Спартака» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

«КДК рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба «Спартак» в матче Кубка России с «Акроном». Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра между ЦСКА и «Акроном» состоялась 12 августа. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, в серии пенальти оказались точнее тольяттинцы.

