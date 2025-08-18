КДК накажет ЦСКА за оскорбления в адрес «Спартака» в матче КР с «Акроном»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет ЦСКА за оскорбления фанатов в адрес «Спартака» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

«КДК рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба «Спартак» в матче Кубка России с «Акроном». Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра между ЦСКА и «Акроном» состоялась 12 августа. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, в серии пенальти оказались точнее тольяттинцы.