КДК накажет ЦСКА за оскорбления в адрес «Спартака» в матче КР с «Акроном»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет ЦСКА за оскорбления фанатов в адрес «Спартака» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54' 1:1 Мусаев – 70'
«КДК рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба «Спартак» в матче Кубка России с «Акроном». Также будет рассмотрен выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Игра между ЦСКА и «Акроном» состоялась 12 августа. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, в серии пенальти оказались точнее тольяттинцы.
